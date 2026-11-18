Актриса Юлия Пересильд впервые вышла в свет с мужем — оператором Михаилом Милашиным. Об этом сообщило издание Super.

Пара появилась на премьере сериала «Тайный город», одну из ролей в котором сыграла Пересильд.

Муж и жена для этого выхода в свет выбрали черные сдержанные наряды.

В апреле 2025 года Юлия Пересильд рассталась с актером Михаилом Тройником, а спустя несколько месяцев после разрыва поделилась, что состоит в новых отношениях. В конце сентября 2026 года стало известно, что знаменитость вышла замуж, друзья актрисы подтвердили, что ее мужем стал Милашин.

У Пересильд есть двое детей от режиссера Алексея Учителя: 17-летняя Анна и 13-летняя Мария. Милашин был женат на кинопродюсере Настасье Сантовац, с которой развелся в 2025 году. У него есть две дочери пяти и восьми лет.

Ранее Пересильд впервые появилась на публике с обручальным кольцом после тайной свадьбы.