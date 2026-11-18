В Курске проведут проверку в связи со строительством молокозавода на территории Успенского храма в районе улиц Антокольского и 9 Января, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, через соцсети к нему поступила жалоба о стройке в зоне охраны объекта культурного наследия. Ее подал бывший глава областного отделения Союза журналистов РФ Константин Строев, приложив фото с места.

«Здесь явно нарушены границы защитной или охранной зоны. Ничего неизвестно о проведении историко-культурной экспертизы перед строительством. Хотелось бы на нее посмотреть», — написал автор обращения.

Он напомнил, что Успенский храм является объектом культурного наследия регионального значения и памятником архитектуры XIX века. По его словам, расширение производства Курского молочного завода угрожает не только церкви, но и соседним районам, где могут возникнуть проблемы с водоснабжением.

«Поручил управлению по госохране объектов культурного наследия области разобраться в ситуации. <...> Строить что-либо в границах охраны действующего храма, которому два века, — недопустимо. Если стройка ведется с нарушениями, будут приняты самые жесткие меры. Мы готовимся к 1000-летию Курска и делаем все, чтобы наше историческое наследие украшало город и несло пользу жителям — а не исчезало под ковшом экскаватора», — заявил Хинштейн.

Он назвал защиту культурного наследия на территории региона «принципом и делом чести».

По словам Хинштейна, после его вступления в должность главы области были введены «жесткое табу» на снос любых исторических объектов и мораторий на строительство в историческом центре Курска, а также создан градостроительный совет, без утверждения которого не реализуется ни один строительный проект в «сердце города».

«Я лично всегда буду вмешиваться в такие ситуации — этот опыт у меня есть: в бытность депутатом Госдумы и координатором «Историческая память» мне удалось предотвратить снос целого ряда объектов в Самаре и других регионов России», — поделился Хинштейн.

Он назвал такие объекты, как Успенский собор в Курске, «частью нашей идентичности, культуры и истории, нашим культурным кодом». Глава региона отметил, что в приграничной зоне памятники и так оказались под угрозой повреждения из-за украинских атак, поэтому вдвойне недопустимо причинять им вред «по своей воле».

Ранее в Курске обломки БПЛА повредили здание храма.