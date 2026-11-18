Продюсеру концертов певца Димы Билана в Казахстане Малику Хасенову пришлось обратиться в полицию из-за поддельных билетов на шоу. Об этом пишет News.ru.

Хасенов рассказал, что в социальных сетях мошенники продают поддельные билеты на концерты в Астане и Алма-Ате. Это удалось выяснить после контрольных закупок.

«При этом в обоих городах еще несколько недель назад объявлен солд-аут. Мы написали по каждому случаю заявление в полицию», — заявил продюсер, попросив проявить бдительность и не покупать билеты у незнакомых людей.

Шоу Билана «Я просто люблю тебя» пройдет в Астане 20 ноября, а в Алма-Ате — 22 ноября.

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