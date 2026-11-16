Сын Николсона пошутил, что актер говорит с ним только о спорте

Актер Рэй Николсон, сын голливудской звезды Джека Николсона, в новой беседе с журналом Interview рассказал о жизни своего отца-отшельника.

Мужчина рассказал о своей любви к спорту, которую разделяет с отцом, и пошутил, что родитель говорит с ним только о своем любимом баскетбольном клубе «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Это язык любви, который мы с папой разделяем. Мы не о многом говорим, но можем болтать о чертовых «Лейкерс», пока не наступит царство небесное», – сказал 34-летний артист.

Некоторое время назад друг Николсона-старшего Майкл Дуглас рассказал, чем занимается актер в период своего затворничества.

Рэй Николсон родился в отношениях артиста с актрисой и моделью Ребеккой Бруссард. Также у него есть брат Калеб и сестры Дженнифер, Лоррейн и Тесса. В 1982 году датская модель Винни Холлман родила дочь Хани, предположительно, от Николсона, но тот никогда публично не признавал отцовство.

Ранее друзья потеряли Джека Николсона.