Студия Amazon MGM Studios подтвердила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что британский актер Роберт Паттинсон станет новым Джеймсом Бондом.

Компания опубликовала первые промо материалы и показала Паттинсона в образе агента 007.

Фанаты франшизы разделились на два лагеря. В комментариях пишут как восторженные, так и разочарованные отзывы.

«Какое разочарование. Люблю Паттинсона, но это неуважение к роли. Следовало бы выбрать кого-то другого», — отметила одна из комментаторов.

«Лучший день в моей жизни!» — заявил актер Дрю Мэсси.

В начале ноября издание Hollywood Reporter сообщило, что Роберт Паттинсон претендует на роль агента 007 в новом фильме о Джеймсе Бонде. Отмечалось, что в пробах также участвовали Каллум Тернер, Джек Лоуден и Джош О'Коннор. Кинопробы состоялись 24 октября.

Кастинг на роль нового Джеймса Бонда стартовал еще в мае 2026 года. Руководит процессом Нина Голд — номинантка на «Оскар», известная по работе над «Игрой престолов», пятью частями «Звездных войн» и другими крупными проектами.

Режиссером нового Бонда выступит Дени Вильнев («Дюна»), а над сценарием работает Стивен Найт («Острые козырьки»).

Ранее отказавшийся от «Джеймса Бонда» режиссер рассказал, кем нужно заменить Крейга.