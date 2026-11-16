На дне рождения актера Ди Каприо заметили автобус с моделями

На вечеринку в честь дня рождения голливудского актера Леонардо Ди Каприо 14 ноября прибыл автобус с полуобнаженными девушками. Об этом пишет Daily Mail.

Празднование 52-летия звезды прошло в частной резиденции в Беверли-Хиллз (Лос-Анджелес, США), спустя три дня после фактического дня рождения актера. Очевидцы рассказали изданию, что заметили большой белый микроавтобус с откровенно одетыми моделями. Эту сцену сравнили со знаменитой сценой вечеринки из фильма «Социальная сеть».

Сам Ди Каприо предпочел остаться в тени — папарацци так и не удалось заснять его приезд, а пределов особняка он не покидал.

На празднике присутствовали отец актера Джордж Ди Каприо с мачехой Пегги Энн Фаррар, а также давние друзья артиста — Тоби Магуайр и Лукас Хаас. Бывшая жена Магуайра Дженнифер Мейер прибыла со своим новым мужем Джеффри Огунлеси.

Также на вечеринку пришли коллеги: Ди Каприо Аль Пачино с экс-партнершей Нур Альфаллах, Кейси Аффлек со своей избранницей актрисой Кейли Коуэн, Эдриан Броуди, Эдвард Нортон, Джона Хилл, Элизабет Бэнкс, Орландо Блум и другие.

Среди приглашенных были рэперы 50 Cent и Ice Spice, модель Кара Делевинь, подруга Ким Кардашьян Анастасия Караниколау и бывший премьер-министр Канады Джастина Трюдо, который пришел без своей подруги — певицы Кэти Перри.

Ранее возлюбленная Ди Каприо в костюме Красной Шапочки вышла в свет с актером.