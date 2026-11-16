Британская актриса Тина Симмонс, снимавшаяся в «Звездных войнах» и «Темном рыцаре», найдена мертвой в своей квартире. Об этом сообщает Daily Mail.

«Я опустошена. Тина Симмонс. Найдена мертвой в своей квартире. Ужасно», — приводит издание слова подруги актрисы Мэдлин Смит.

Причины смерти пока не называются.

Тина Симмонс — британская актриса и каскадер. Она известна эпизодическими ролями и работой дублером в крупных франшизах. Симмонс снималась в эпизодах «Звездных войн», нескольких фильмов о Джеймсе Бонде, «Темного рыцаря» и «Человека-паука». В ее послужном списке более 200 ролей в кино и сериалах, но в титрах ее часто не указывали.

20 октября умер один из близнецов, игравших в фильмах «Няньки» и «Детсадовский полицейский», актер Кристиан Казинс. Его не стало в возрасте 43 лет. Брат артиста рассказал, что он страдал из-за болезни печени. В популярном фильме 1990 года «Детсадовский полицейский» Кристиан и Джозеф Казинсы совместно сыграли роль Доминика — одного из маленьких подопечных Арнольда Шварценеггера.

Ранее сообщалось, что умер Патрик Стюарт – звезда фильмов от «Стартрека» до «Людей Икс».