Певица Мадонна впервые за 16 лет была номинирована на премию «Грэмми» за лучший танцевальный/электронный альбом. На это обратило внимание издание Daily Mail.
Речь идет об альбоме Мадонны «Confessions II». В этой категории также посоревнуются «Sexistential» (Robin), «Soma» (Skrillex), «Wor$t Girl in America» (Slayyyter) и «Deadbeat» (Tame Impala).
Британская певица Raye — главная номинантка этого года. Ее имя упомянуто в 11 категориях. Церемония вручения пройдет 7 февраля 2027 года в Лос-Анджелесе.
За «Альбом года» поборются Фиби Бриджерс («Lost Weekend»), Оливия Дин («The Art of Loving»), Элла Лэнгли («Dandelion»), Бруно Марс («The Romantic»), Raye («This Music May Contain Hope»), Оливия Родриго («You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love»), Розалия («LUX (Complete Works)») и Тейлор Свифт («The Life of a Showgirl»).
На «Песню года» номинировали: «Berghain» (Розалия, Бьорк, Ив Тюмор), «Choosin' Texas» (Элла Лэнгли), «the cure» (Оливия Родриго), «hate that i made you love me» (Ариана Гранде), «I Knew It, I Knew You» (Тейлор Свифт), «Man I Need» (Оливия Дин), «Risk It All» (Бруно Марс) и «Where Is My Husband!» (Raye).
В категории «Запись года» числятся: «Man I Need» (Оливия Дин), «Choosin' Texas» (Элла Лэнгли), «I Just Might» (Бруно Марс), «Where Is My Husband!» (Raye), «the cure» (Оливия Родриго), «Berghain» (Розалия, Бьорк, Ив Тюмор), «The Fate of Ophelia» (Тейлор Свифт) и «Dracula» (Tame Impala, Дженни).
«Лучшим новым исполнителем» может стать: Angine de Poitrine, Geese, Элла Лэнгли, Slayyyter, Сиенна Спиро, Дон Толивер, Реми Вулф или The Womack Sisters.
В «Лучшем сольном поп-исполнении» посоревнуются Оливия Дин за «Man I Need», Бруно Марс за «Risk It All», Raye за «Where Is My Husband!», Оливия Родриго за «the cure» и Розалия «Sauvignon Blanc».
На лучший рэп-альбом претендуют «Dillagence II» (Busta Rhymes, Jay Dilla), «Am I the Drama?» (Cardi B), «God Gotta Afro & Gold Hoops» (Rapsody), «Octane» (Don Toliver), «Everything Is a Lot.» (Wayne) и «Bully — Deluxe» (Kanye West).
В номинацию «Лучший рок-альбом» попали «Vol.II» (Angene de Poitrine), «Your Favorite Toy» (Foo Fighters), «The Wow! Signal» (Muse), «Foreign Tongues» (The Rolling Stones) и «Frozen Charlotte» (Jack White).
За «Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой» поборются Леди Гага, Doechii («Runway»), Мадонна и Сабрина Карпентер («Bring Your Love»), Raye и Ханс Циммер (««Click Clack Symphony»), Тейлор Свифт и Сабрина Карпентер («The Life of a Showgirl»), а также Tame Impala и Дженни («Dracula»).
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