Жена Рассела Брэнда Лаура Галлахер зачитала в подкасте «Sunday Service» письмо от своего мужа, которое возмутило власти Британии. Об этом сообщает Independent.
В сообщении Бренд утверждает, что якобы не виновен ни в преступлениях, за которые его посадили, а также обращается к богу и рассказывает про свою жизнь в тюрьме.
Официальный представитель премьер‑министра посчитал данное письмо возмутительным. Он подчеркнул, заключенным запрещено делать заявления, причиняющие страдания жертвам. По словам представителя властей, общение с прессой допускается только в исключительных случаях. Преступникам также нельзя обходить это правило, публикуя комментарии через третьи лица.
Министр иностранных дел Эд Милибэнд назвал слова Брэнда «отвратительными».
«Никаких угрызений совести, никакой симпатии к жертвам», — отметил политик.
Рассела Брэнда приговорили к 10,5 годам лишения свободы. Его признали виновным в изнасиловании и трех сексуальных нападениях.
Как отмечает издание, во время суда Брэнд использовал ряд мифов об изнасиловании, в том числе утверждал, что его обвинителям нельзя верить, потому что они не кричали, не отбивались и не убегали во время нападения.
Министр юстиции Алекс Норрис призвал ввести новые правила, чтобы запретить адвокатам использовать подобные мифы в защите клиентов.
Ранее сообщалось, что из-за дела Рассела Брэнда в Британии могут повысить возраст согласия.