Жена Рассела Брэнда Лаура Галлахер зачитала в подкасте «Sunday Service» письмо от своего мужа, которое возмутило власти Британии. Об этом сообщает Independent.

В сообщении Бренд утверждает, что якобы не виновен ни в преступлениях, за которые его посадили, а также обращается к богу и рассказывает про свою жизнь в тюрьме.

Официальный представитель премьер‑министра посчитал данное письмо возмутительным. Он подчеркнул, заключенным запрещено делать заявления, причиняющие страдания жертвам. По словам представителя властей, общение с прессой допускается только в исключительных случаях. Преступникам также нельзя обходить это правило, публикуя комментарии через третьи лица.

Министр иностранных дел Эд Милибэнд назвал слова Брэнда «отвратительными».

«Никаких угрызений совести, никакой симпатии к жертвам», — отметил политик.

Рассела Брэнда приговорили к 10,5 годам лишения свободы. Его признали виновным в изнасиловании и трех сексуальных нападениях.

Как отмечает издание, во время суда Брэнд использовал ряд мифов об изнасиловании, в том числе утверждал, что его обвинителям нельзя верить, потому что они не кричали, не отбивались и не убегали во время нападения.

Министр юстиции Алекс Норрис призвал ввести новые правила, чтобы запретить адвокатам использовать подобные мифы в защите клиентов.

Ранее сообщалось, что из-за дела Рассела Брэнда в Британии могут повысить возраст согласия.