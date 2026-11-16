Певица Лариса Долина увеличила стоимость выступлений на частных мероприятиях. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, Долина подняла цену на полмиллиона по сравнению с прошлым годом. Теперь артистка берет 2,5 млн рублей за частное мероприятие.

«Сколько будет таких выступлений, пока не известно. Но новогоднюю ночь артистка проведет с близкими, а не на работе. Лариса Долина сказала: «Я новогоднюю ночь проведу, как обычно, в кругу семьи и друзей. В новогодние праздники будут работать», — отметил корреспондент издания.

11 ноября Лариса Долина объявила, что сделает паузу в концертной деятельности для восстановления физических и моральных сил. Она подчеркнула, что «все те драматические события», которые с ней произошли и продолжают происходить, «отражаются на творчестве и очень сильно подрезают крылья, душу режут». Артистка попросила у зрителей прощения за необходимость паузы в концертной деятельности и заверила, что этот перерыв не будет долгим.

Ранее стало известно, будет ли ушедшая со сцены Долина выступать на корпоративах.