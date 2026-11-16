Блогерша Боня опубликовала фото с синяками после избавления от целлюлита

victoriabonya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша и телеведущая Виктория Боня в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказала о последствиях процедуры по избавлению целлюлита.

Боня опубликовала фото своих ягодиц, покрытых синяками. Знаменитость объяснила, что сделала эндолифт. Это лазерная процедура для безоперационной подтяжки кожи и коррекции жировых отложений на лице или теле. Блогерша хотела избавиться от целлюлита.

«Только для девочек. После эндолифта на следующий день», — подписала публикацию телеведущая.

27 августа 2024 года знаменитость Боня рассказала, что сделала пластическую операцию за 20 миллионов рублей — блефаропластику (операция по изменению формы век или разреза глаз. — «Газета»). Телеведущая обратилась к известному хирургу Чиа Чи Као, который ранее оперировал моделей Кендалл Дженнер, Беллу и Джиджи Хадид.

В ноябре 2025-го Боня заявила, что делает интимное омоложение. Телеведущая заявила, что ходит на процедуру, которая затрагивает все части зоны, ежегодно.

Ранее Дана Борисова показала себя сразу после подтяжки лица.