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Культура

У солиста Rammstein умерла мама

Мать музыканта Линдеманна Гитта умерла после тяжелой болезни
Jens Kalaene/dpa/Global look Press

Умерла мама фронтмена немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна Бригитта (Гитта) Хильдегард Линдеманн. Об этом сообщило издание Bild.

Женщины не стало 24 октября в возрасте 87 лет. Причина смерти не уточняется.

63-летний Линдеманн до последнего дня находился рядом с матерью. Из-за тяжелой болезни Гитты в начале октября рокер отменил участие в мероприятии в Ростоке, посвященном 100-летию со дня рождения его покойного отца — писателя Вернера Линдеманна.

Международный фан-проект Rammstein World опубликовал официальное обращение со словами поддержки артисту.

«Вся команда Rammstein World выражает самые искренние соболезнования Тиллю и его семье. Мы чтим память свободной и любознательной женщины, которая передала своему сыну любовь к слову», — написали поклонники.

Гитта Линдеманн работала журналисткой, с 1992 по 2002 год возглавляла редакцию культуры NDR в Шверинe. В браке с Вернером Линдеманном у нее родилось двое детей: Тилль и его младшая сестра Саския.

Женщина также была писательницей и весной 2026 года презентовала свой новый поэтический сборник «Lautlos» на Лейпцигской книжной ярмарке.

Гитта Линдеманн активно поддерживала музыкальную карьеру сына и с удовольствием посещала его концерты.

Ранее умер актер, подаривший голос кролику Багзу Банни.

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