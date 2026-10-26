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Культура

Продюсер заявил о необходимости проводить «Интервидение» только в России

Продюсер Рудченко: «Интервидение» нужно проводить только в городах России
Сергей Бобылев/РИА Новости

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что музыкальный конкурс «Интервидение» нужно проводить только в России, поскольку стране эта идея нужна больше всего. Такое мнение он высказал в разговоре с НСН.

По словам Рудченко, правила мероприятия можно изменить, закрепив за Россией право оставаться единственной страной, принимающей конкурс. Продюсер считает, что такой подход позволит сохранить первоначальную концепцию, задуманную еще в советское время.

Эксперт предложил регулярно проводить «Интервидение» в России, чередуя города-миллионники в качестве площадок. При этом, подчеркнул он, важно обеспечить высокий уровень проведения конкурса, чтобы превратить его в значимое событие и повысить узнаваемость участвующих артистов в информационном пространстве.

«Эта позиция была бы намного сильнее, чем просто передача его из рук в руки. Непонятно, зачем это другим странам, и будет жалко, если хорошая идея опять заглохнет», — заключил музыкальный критик.

24 октября стало известно, что «Интервидение», которое должно было состояться в 2026 году в Саудовской Аравии, будет отменено или перенесено.

Первый конкурс «Интервидения» прошел осенью 2025 года в Москве и Подмосковье («Live Арена»). Победителем стал представитель Вьетнама Дык Фук. Во время финала было объявлено, что Саудовская Аравия станет страной проведения следующего конкурса.

Ранее в МИД России высказались о переносе «Интервидения» из Саудовской Аравии.

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