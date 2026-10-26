Оксана Самойлова боялась писать заявление на Джигана

Блогерша Оксана Самойлова боялась писать заявление на своего мужа — рэпера Джигана, утверждает Telegram-канал Baza со ссылкой на материалы доследственной проверки.

По данным канала, охранник семьи, в которого рэпер стрелял, так и не пришел на опрос, но в распоряжении следователей оказалась аудиозапись, на которой он рассказывал о нападении.

Также издание узнало, что Джигана проверяют по статьям о хулиганстве и незаконном лишении свободы. Адвокат Оксаны Самойловой Марина Дубровская не стала комментировать эту информацию.

В сентябре стало известно, что летом Джиган напал на обслуживающий персонал у себя дома в подмосковном коттеджном поселке «Шато Северен». По данным СМИ, рэпер заподозрил работников в разных преступлениях — от педофилии до национализма — и решил устроить самосуд. В результате пострадал как минимум один охранник: мужчина получил ранения в руку и ногу. В этот момент в доме находились дети артиста, которые прятались в шкафах и умоляли мать им помочь — Самойлова в этот момент была в Милане. Рэпера после инцидента скрутили и отправили в рехаб.

Бизнесвумен растит четверых детей от Джигана: 15-летнюю Ариелу, 12-летнюю Лею, 9-летнюю Майю и 6-летнего Давида. Знаменитость недавно заявила, что дочери и сын восстановились после дебоша их отца.

Ранее сообщалось, что Оксана Самойлова хочет ограничить Джигана в родительских правах.