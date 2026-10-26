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Культура

Клава Кока отказалась считать себя причастной к расставанию Масленникова и Хайровой

Певица Кока заявила, что непричастна к разрыву Масленникова и Хайровой
Кадр из видео/Осторожно: Собчак/VK

Певица Клава Кока стала новой гостьей проекта журналистки Ксении Собчак «Осторожно: Собчак». Выпуск с интервью артистки опубликован на VK Видео.

В беседе с Собчак Клава Кока ответила на слухи о том, что увела Диму Масленникова из отношений с Сабиной Хайровой. По словам Коки, однажды она встретила будущего избранника с Хайровой и испытала удивившее ее чувство ревности, о котором размышляла месяц, находясь в отпуске.

«Я вернулась из отпуска, и где-то в феврале мы встретились с Димой. Это была дружеская беседа, и как раз-таки на встрече он мне сказал, мол, мы больше не вместе», — сказала певица.

По мнению Клавы Коки, Сабина Хайрова неверно истолковала песни и слухи о романе Масленникова, последовавшие за расставанием.

3 апреля Клава Кока подтвердила сообщения о романе с Масленниковым. Она выпустила альбом «Как я люблю тебя», на обложке которого запечатлена в поцелуе с избранником. В том же месяце Клава Кока и Дима Масленников объявили о грядущей свадьбе. Издание Super сообщало, что Кока и Масленников официально поженились 5 августа.

Ранее сообщалось, что Клава Кока получила травму на съемках.

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