В МИД России высказались о переносе «Интервидения» из Саудовской Аравии

Алимов: перенос «Интервидения» из Саудовской Аравии не рассматривается

Заместитель главы МИД России Александр Алимов высказался о переносе «Интервидения» из Саудовской Аравии. Его цитирует РИА Новости.

По его словам, вопрос о переносе конкурса «Интервидение» в другую страну не рассматривается.

«Фонд «Традиции искусства» — российский организатор конкурса — продолжает переговоры с партнерами из Саудовской Аравии о его проведении в этой стране. Обо всех заслуживающих внимание новостях «Традиции искусства» будут своевременно информировать», — объяснил он.

До этого об переносе «Интервидения» на 2027 год сообщил источник ТАСС.

После отстранения российских вещателей от «Евровидения» «Интервидение», которое проводилось во времена СССР, было возрождено по инициативе РФ как площадка для дружественных стран — более чем 20 государств, включая страны БРИКС, СНГ, Азии и Латинской Америки.

Первый конкурс «Интервидения» прошел осенью 2025 года в Москве и Подмосковье («Live Арена»), а победителем стал представитель Вьетнама Дык Фук. Во время финала было объявлено, что Саудовская Аравия станет страной проведения следующего конкурса.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия готовится к «Интервидению», несмотря на ситуацию в регионе.