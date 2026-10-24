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Культура

Зуева раскрыла Собчак детали суда с Козловским: «Не видел дочь полгода»

Актриса Зуева добилась единоличной опеки ради здоровья дочери от Козловского
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Актриса Ольга Зуева в беседе с журналисткой Ксенией Собчак раскрыла детали суда с актером Данилой Козловским об опеке и алиментах на содержание дочери Оды. Позицией актрисы Собчак поделилась в своем Telegram-канале.

По словам Зуевой, когда процесс по опеке над дочерью проходил в Нью-Йорке, где она живет с 2006 года, Козловский не явился на слушание и не нанял адвоката, объяснив свое решение слишком высокой стоимостью юридических услуг в США. При этом он сократил выплаты примерно на 80% и на протяжении переговоров настаивал на том, что финансовое бремя должны поровну разделять оба родителя, хотя Зуева заботится о ребенке ежедневно.

«Козловский не видит своего ребенка по полгода и более, но полностью отрицает тот факт, что я — человек, который занимается его здоровьем и воспитанием единолично», — говорит актриса.

Зуева объяснила, что добилась единоличной опеки не чтобы ограничить отца Оды в правах, а чтобы иметь возможность в неотложных случаях самостоятельно принимать важные решения, касающиеся жизни и здоровья ребенка.

Она добавила, что представители Козловского предлагали либо слишком маленькие выплаты, либо ограниченные, а от соглашения об установлении алиментов в долевом отношении к заработку отказались.

Последняя встреча Козловского с дочерью была восемь месяцев назад, сейчас отец, по словам Зуевой, общается с ребенком по телефону каждую неделю — такой график актриса смогла установить благодаря единоличной опеке. Встречам отца и дочери она не препятствовала.

«В том числе потому, что его приезд означает отдых и для меня. Раньше он звонил ей, приезжал в Нью-Йорк, проводил с ней время в России и Европе столько, сколько хотел, когда ему было удобно. Но с некоторых пор все изменилось», — добавила она.

Адвокаты Козловского, продолжила Зуева, упрекнули актрису в том, что Ода не приехала в Россию ни на день летом, хотя предложений привезти ее в страну в этот период не поступало. О суде между родителями дочь не знает, уточнила актриса.

Ранее адвокаты Козловского попросили закрыть суд по делу об алиментах Зуевой.

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