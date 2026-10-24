Полина Диброва о смене фамилии: «Почему я должна стесняться?»

Модель и предпринимательница Полина Диброва ответила на вопрос о смене фамилии после развода с телеведущим Дмитрием Дибровым. Новое интервью она дала проекту «На Рублевке — на Новой Риге — life».

По словам женщины, она пока не решила, будет ли менять документы, хотя собственная девичья фамилия ей нравится. Свой женский клуб Диброва переименовала в Polly, убрав из названия фамилию экс-супруга.

«Когда я организовывала клуб, то чувствовала себя Полиной Дибровой. Это моя личная фамилия, моих детей, почему я должна стесняться так называться? Тогда мы были единым целым», — рассуждает она.

В сентябре 2025 года Полина Диброва развелась с Дмитрием Дибровым, в браке с которым у женщины родилось трое сыновей. 15 декабря модель впервые вышла в свет с новым возлюбленным Романом Товстиком.

Накануне Диброва прокомментировала слухи о помолвке.

Также Диброва сравнила жизнь с Товстиком и бывшим мужем.