Звезда «Праздников» Калашникова о ревности: «Было невозможно уживаться»

Звезда сериала «Праздники» Анастасия Калашникова в новом интервью изданию «СтарХит» поразмышляла о ревности в семье.

По словам Калашниковой, муж не ревнует ее к коллегам по съемочной площадке, в частности, благодаря своей занятости. Сама актриса в юности была очень ревнивым человеком.

«Я думала, что ревнивее меня нет, и было просто невозможно уживаться с этим чувством. Сейчас <...> той ревности, про которую мы говорим, которую мы все знаем, ее просто больше нет в моей жизни», — призналась она.

Калашникова предположила, что перестала ревновать мужа из-за своей уверенности, любви к себе, уважения к партнеру и выбору друг друга.

Также актриса высказалась о съемках в постельных сценах и вспомнила о совете, который ей на этот счет дала артистка Мария Аронова.

Ранее Анна Калашникова заключила брачный договор с мужем.