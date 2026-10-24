Размер шрифта
Новости Спорт
15 000 ₽
Реклама 18+
ООО «ФОНКОР», ИНН: 7726752148 erid: 2RanymdFVoy
Участие в азартных играх
может привести к возникновению
зависимости от азартных игр
Выйти
Погиб Миша МавашиПротесты во Франции
Культура

Звезда «Праздников» Калашникова о ревности: «Было невозможно уживаться»

Актриса Калашникова перестала ревновать мужа из-за любви к себе
Владимир Гердо/ТАСС

Звезда сериала «Праздники» Анастасия Калашникова в новом интервью изданию «СтарХит» поразмышляла о ревности в семье.

По словам Калашниковой, муж не ревнует ее к коллегам по съемочной площадке, в частности, благодаря своей занятости. Сама актриса в юности была очень ревнивым человеком.

«Я думала, что ревнивее меня нет, и было просто невозможно уживаться с этим чувством. Сейчас <...> той ревности, про которую мы говорим, которую мы все знаем, ее просто больше нет в моей жизни», — призналась она.

Калашникова предположила, что перестала ревновать мужа из-за своей уверенности, любви к себе, уважения к партнеру и выбору друг друга.

Также актриса высказалась о съемках в постельных сценах и вспомнила о совете, который ей на этот счет дала артистка Мария Аронова.

Ранее Анна Калашникова заключила брачный договор с мужем.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!