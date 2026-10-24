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Культура

Полина Диброва сравнила жизнь с Товстиком и бывшим мужем: «Меня хотят»

Модель Диброва заявила, что Товстик ее не воспитывает и сам себе греет еду
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Модель и предпринимательница Полина Диброва сравнила жизнь с бизнесменом Романом Товстиком и ее бывшим мужем — телеведущим Дмитрием Дибровым. Новое интервью она дала проекту «На Рублевке — на Новой Риге — life».

По словам Дибровой, Товстик самостоятельно обслуживает себя дома, к чему она не привыкла.

«Роман сам греет суп, кладет себе еду. Я настолько привыкла, что надо подать, приготовить чай и поставить», — вспоминает она.

Кроме того, добавила модель, новый избранник ее «не воспитывает».

«Меня любят как женщину, меня хотят, мной восторгаются, меня разглядывают», — сказала Диброва, отметив, что с любовью мужчина относится и к детям.

В сентябре 2025 года Полина Диброва развелась с телеведущим Дмитрием Дибровым, в браке с которым у женщины родилось трое сыновей. 15 декабря модель впервые вышла в свет с новым возлюбленным Романом Товстиком.

Накануне Диброва прокомментировала слухи о помолвке.

Ранее сын-подросток Дибровых впервые за долгое время вышел в свет с матерью.

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