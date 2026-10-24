Полина Диброва сравнила жизнь с Товстиком и бывшим мужем: «Меня хотят»

Модель и предпринимательница Полина Диброва сравнила жизнь с бизнесменом Романом Товстиком и ее бывшим мужем — телеведущим Дмитрием Дибровым. Новое интервью она дала проекту «На Рублевке — на Новой Риге — life».
По словам Дибровой, Товстик самостоятельно обслуживает себя дома, к чему она не привыкла.
«Роман сам греет суп, кладет себе еду. Я настолько привыкла, что надо подать, приготовить чай и поставить», — вспоминает она.
Кроме того, добавила модель, новый избранник ее «не воспитывает».
«Меня любят как женщину, меня хотят, мной восторгаются, меня разглядывают», — сказала Диброва, отметив, что с любовью мужчина относится и к детям.
В сентябре 2025 года Полина Диброва развелась с телеведущим Дмитрием Дибровым, в браке с которым у женщины родилось трое сыновей. 15 декабря модель впервые вышла в свет с новым возлюбленным Романом Товстиком.
Накануне Диброва прокомментировала слухи о помолвке.
Ранее сын-подросток Дибровых впервые за долгое время вышел в свет с матерью.