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Культура

Калашникова о совете Ароновой насчет постельных сцен: «Ты — это не ты»

Актриса Калашникова призналась, что пока не снимается в откровенных сценах
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Анастасия Калашникова вспомнила о совете артистки Марии Ароновой насчет постельных сцен в кино. Новое интервью Калашникова дала изданию «СтарХит».

С Ароновой Калашникова снималась в комедии «Праздники». Старшей коллеге артистка сказала, что не согласится оголяться после рождения сына.

«На что она так строго на меня посмотрела и сказала: «При чем здесь твой сын? Это твоя профессия! Ты — это не ты, это твое служение искусству, персонажу, истории. Если история этого требует, то уж будь добра, твое тело — это твой инструмент!», — делится Калашникова.

Отчасти актриса согласна с Ароновой. Она призналась, что пока таких сложных выборов в жизни у нее нет и в откровенных сценах она не снимается.

До этого завершились съемки четвертого сезона сериала «Праздники». Анастасия Калашникова вернулась к роли Лены Пыжовой.

Ранее Аманда Сейфрид объяснила, почему не будет сниматься в постельных сценах.

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