Эксперт нашел в «Соборе Парижской Богоматери» героя с психическим расстройством

Блогер-психотерапевт Фауст: Фролло у Гюго не видит в Эсмеральде человека

Психотерапевт, блогер, автор тру-крайм канала Faust21century Фауст (настоящее имя Василий Бейнарович) нашел в книге «Собор Парижской Богоматери» героя с психическим расстройством. О своем видении романа он рассказал в подкасте «Книжный клуб «Малева», новый выпуск которого доступен в VK Музыке и VK Видео.

Сюжет книги Виктора Гюго развивается в Париже XV века. В центре романа — собор Парижской Богоматери и судьбы его обитателей: горбуна-звонаря Квазимодо, священника Клода Фролло и юной цыганки Эсмеральды. Когда Фролло пытается похитить девушку, а Феб спасает ее, драмы не избежать.

По мнению Бейнаровича, у Фролло можно заподозрить пограничное расстройство личности.

«Он спорит с людьми, которые предсказывают будущее, при этом сам занимается алхимией. В Эсмеральде он не видит человека. Это его объективизация и одержимость. Фролло просто хочет держать девушку рядом с собой. И в порыве желания он переключается от наместника Бога до потенциального убийцы Эсмеральды. Это типичные эмоциональные качели», — оценил ситкацию эксперт.

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