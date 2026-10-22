Егора Крида обвинили в глумлении над памятью жертв оккупации

Mash: певца Крида раскритиковали за лонгслив с героем фильма «Иди и смотри»

Певец Егор Крид столкнулся с критикой после того, как снялся в лонгсливе с героем фильма «Иди и смотри». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как утверждает издание, Крида обвинили в глумлении над памятью жертв оккупации в Белоруссии. Персонаж картины «Иди и смотри», переживший потерю родных и сожжение белорусской деревни, изображен на принте с пирсингом и татуировками. К оригинальному постеру фильма добавлены яркие цвета и надпись «Маркировка дистанции».

Крид появился в лонгсливе в своем новом клипе к песне «Милый ублюдок».

Отмечается, что «Иди и смотри» для белорусов — это один из центральных художественных памятников трагедии белорусской деревни во время Великой Отечественной войны, когда сотни поселков были сожжены вместе с жителями.

В марте 2025 года Егор Крид сообщил во время своего стрима на платформе Twitch, что его концерты запрещены в Белоруссии.

В ноябре Крид показал благодарственное письмо от президента Белоруссии Александра Лукашенко и пообещал сделать «незабываемый» стадионный концерт в Минске.

Ранее сообщалось, что концерт Егора Крида отменили в нескольких городах России.