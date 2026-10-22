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Культура

Умерла бывшая жена Клинта Иствуда

Экс-супруга актера Иствуда Мэгги умерла в возрасте 94 лет
IMAGO/Ralph Dominguez/MediaPunch/Global Look Press

Бывшая жена голливудского актера Клинта Иствуда Мэгги Иствуд умерла в возрасте 94 лет. Об этом в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказала их дочь Элисон.

По словам Элисон Иствуд, похороны женщины состоялись еще 18 октября.

«Она была доброй, щедрой, преданной и обладала прекрасным чувством юмора. Она привила нашей семье глубокую любовь к природе и животным, всегда учила нас состраданию к окружающему миру», — написала 54-летняя женщина.

Элисон Иствуд добавила, что мать всегда поддерживала джазовую карьеру своего сына Кайла и интересовалась, каких животных спасает ее зоозащитница-дочь.

Актер также выразил соболезнования по поводу смерти матери его детей.

Клинт Иствуд женился на Мэгги в 1953 году, когда она работала моделью. В 1984 году брак распался, но экс-супруги остались друзьями — например, в 2018 году Мэгги сопровождала бывшего мужа на премьере фильма «Мул».

В 1996 году Иствуд женился во второй — раз на ведущей телевизионных новостей Дине Руис. У них родилась дочь Морган, и в 2014 году супруги развелись. Всего у актера восемь детей от шести женщин.

Ранее Синди Кроуфорд рассказала о смерти своего сына Пресли.

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