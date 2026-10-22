Прохор Шаляпин захотел, чтобы его сыграли в кино: «Достаточно наследил»

Певец Прохор Шаляпин хочет, чтобы его сыграли в кино. Слова артиста передает Telegram-канал «Лотус Медиа».

«Хочется след оставить, наследить, чтобы меня играли в будущем, а не я играл кого-то», — поделился певец.

Шаляпин не назвал конкретного актера, который смог бы его сыграть. Он заявил, что талантливых современных артистов много. По мнению певца, главное, чтобы исполнитель его роли подходил по фактуре.

«Мир делится на тех, кто играет, и на тех, кого играют. Хотелось бы, чтобы меня играли. Поэтому все эти шоу, где нужно наряжаться в других артистов, я не люблю. Я считаю, что артист должен иметь собственное лицо. И я уже достаточно наследил», — рассказал артист.

Шаляпин считает, что фильм о нем должен быть в жанре комедии. По словам певца, он пришел в мир, чтобы веселить людей.

В октябре Прохор Шаляпин признался, что списал концертный райдер у своего коллеги Дмитрия Колдуна. По словам артиста, при создании первой версии райдера он опирался на документ коллеги, однако кое-что добавил «для себя, для любимого».

Ранее Шаляпин рассказал, каким человеком был Сергей Соседов.