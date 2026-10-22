Малахов развеял популярный миф о нем

Телеведущий Андрей Малахов уверил, что никогда не снимался в рекламе порошка

Телеведущий Андрей Малахов развеял один из самых популярных мифов о нем. Его слова передала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) блогерша Регина Джи.

Малахов уверил, что никогда не снимался в рекламе стирального порошка. По словам телеведущего, не существует VHS-записи, на которой он говорит: «Tide или кипячение?»

«Поиски можно завершить! Да, это эффект Манделы», — отметил артист.

В самой рекламе снимался Владимир Тишко. Но пользователи соцсетей не раз отмечали, что помнят в этих роликах именно Малахова. Этот миф часто называют одним из самых известных примеров эффекта Манделы в русскоязычном инфополе.

Эффект Манделы — явление, при котором человек или группа людей помнят события или детали, которые на самом деле не существовали.

В сентябре клинический психолог Ирина Грекова объяснила, что мозг часто неосознанно достраивает недостающие фрагменты, опираясь на логику и шаблоны, а затем подкрепляет эту версию влиянием социума, когда окружающие транслируют ту же информацию.

Подробнее о том, какие примеры эффекта Манделы существуют — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Малахова дала необычный совет для людей со второй группой крови.