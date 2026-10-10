Анне Вески заработала миллионы на советских хитах для русских в Эстонии

Shot: певица Вески получила €343 тысячи за год за корпоративы

Исполнительница песен «Позади крутой поворот» и «Листья желтые» Анне Вески заработала более миллионы рублей на закрытых корпоративах для русских в Эстонии. Об этом пишет Life со ссылкой на Shot.

По данным Shot, до конца года у 70-летней заслуженной артистки Эстонской ССР уже запланировано больше 15 корпоративов, большинство заказчиков — русскоязычные. Открыто на эстонской сцене Анне Вески исполняет местные версии советских хитов, на закрытых вечеринках звучат оригиналы.

За 2025 год ее компания AN & BEN OÜ заработала €343 тысячи — около 32,5 млн рублей. Годом ранее выручка составила €269 тысяч. При этом звезда не доплатила местной налоговой службе около €1,3 тысячи.

После начала СВО певицу раскритиковали жители Эстонии и Украины за исполнение советской песни «Позади крутой поворот» на русском в Нарве.

В 2022 году ее также критиковали за упоминание на европейской афише звания заслуженной артистки Эстонской ССР. Утверждается, что в Россию артистка не приезжает «из-за невостребованности».

Ранее ФНС заблокировала счета компании певицы Тамары Гвердцители.