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Культура

«Я свободен»: Стивен Сигал впервые рассказал о разводе

Стилистка Аветисян узнала, что актер Сигал развелся с четвертой женой
РИА «Новости»

Визажистка Гоар Аветисян случайно узнала, что голливудский актер и режиссер с российским паспортом Стивен Сигал развелся с четвертой женой. Об этом пишет Super.

Аветисян подошла к артисту с вопросом, женат ли он.

«Нет, я свободен», — ответил артист.

Публично о расторжении брака с танцовщицей Батсухийн Эрдэнэтуяа Сигал ранее не заявлял.

С женой он познакомился в начале двухтысячных, брак заключил в 2009 году. В том же году родился сын Эрдэнэтуяа и Сигала Кунзан.

В сентябре актер с Батсухийн с женой и сыном посещал Бурятию: она выступила с качестве переводчика с английского на монгольский.

В 2016 году Стивен Сигал получил российское гражданство. В 2018 его назначили на должность спецпредставителя МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей. В конце мая 2024 года президент России Владимир Путин наградил артиста орденом Дружбы за вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества.

Ранее Стивен Сигал назвал любимое место в России.

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