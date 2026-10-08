Катя Лель вспомнила, как в начале нулевых ей предлагали раскрутить карьеру через фиктивные отношения со знаменитостями. Об этом она рассказала Telegram-каналу «Звездач».

Среди потенциальных «партнеров» по пиар-роману ей называли фигуриста Алексея Ягудина. Артистка предположила, что идея могла исходить от его пиар-команды, а сам Ягудин мог и не знать об этом.

«Мне поступали такие предложения, и не раз. От очень известных людей. Очень известный фигурист. Но это было как раз двухтысячные годы, и мне предлагали такую историю, я от нее отказалась. Я даже не говорила о сумме, я сказала сразу нет и все», — поделилась певица.

Первый серьезный роман Кати Лель был с Александром Волковым, который стал ее продюсером и помогал строить карьеру восемь лет. Их отношения завершились в 2004 году, так как певица мечтала о семье и ребенке, а Волков, будучи женатым, не был готов оставить свою семью.

В 2008 году Катя вышла замуж за бизнесмена Игоря Кузнецова. В 2009 году у пары родилась дочь Эмилия. Брак продлился 15 лет и закончился в конце 2023 года, По словам певицы, причинами стали проблемы с алкоголем и измены мужа.

Ранее Катя Лель осудила мужчин, которые не помогают детям финансово.