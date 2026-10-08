Роулинг анонсировала сразу две новые книги по вселенной «Гарри Поттера»

Две новые книги по вселенной «Гарри Поттера» выйдут в феврале 2027 года

Писательница Джоан Роулинг анонсировала выход двух новых книг по вселенной «Гарри Поттера» 23 февраля 2027 года. Об этом сообщает Collider.

Произведения продолжат серию Pocket Potters, посвященную отдельным персонажам магического мира. Одна книга будет посвящена профессору Минерве Макгонагалл, а другая — братьям Фреду и Джорджу Уизли.

«Pocket Potters: Фред и Джордж» расскажет о проделках близнецов в Хогвартсе, их любимых розыгрышах и изобретениях, а также о том, как они умело обходили школьные правила и эффектно покинули школу ради открытия магазина «Всевозможные волшебные вредилки» на Косой аллее.

Книга «Pocket Potters: Макгонагалл» раскроет историю строгой профессора — от ее роли главы Гриффиндора и способности превращаться в кошку до уроков трансфигурации, отношений с Гарри и коллегами, преданности Хогвартсу и фирменного юмора.

Новые издания дополнят уже выпущенные книги серии Pocket Potters о Гарри Поттере, Роне Уизли, Гермионе Грейнджер, профессоре Дамблдоре и Луне Лавгуд.

Анонс новинок прозвучал на фоне других крупных событий для фанатов франшизы. Недавно вышли аудиоспектакли по книгам от Audible, а также появился первый трейлер сериала HBO по «Гарри Поттеру». Премьера шоу запланирована на 25 декабря.

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