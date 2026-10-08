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Культура

Катя Лель о поцелуе Преснякова с фанаткой: «Вы же тоже позволяете невозможное»

Певица Лель призвала не осуждать Владимира Преснякова после видео с поцелуем
Ксения Угольникова

Певица Катя Лель призвала общественность не спешить с осуждением Владимира Преснякова, вокруг которого разгорелся скандал из-за видео с поцелуем поклонницы прямо во время выступления. Ее слова передает «Пятый канал».

Артистка напомнила, что пользователи видят лишь короткий фрагмент — несколько секунд записи, а полной картины происходящего никто не знает.

«Вы же себе тоже иногда что‑то позволяете невозможное, да? Так и артисты, которые могут... Ну вот, ну не все же могут быть в адекватном состоянии», — сказала она.

В конце сентября 2026 года появилось видео с одного из выступлений Владимира Преснякова. На записи видно, что у сцены стоит поклонница в большой ярко-красной шляпе, она снимает концерт на телефон. В какой-то момент певец наклоняется к девушке и целует ее, а затем продолжает выступление.

Позднее супруга Преснякова Наталья Подольская отказалась подробно комментировать ролик. Она охарактеризовала новости фразой: «Ерунда, глупости». Сама девушка, опубликовавшая видео, утверждала, что артист вел себя прилично.

Ранее жена и теща Преснякова сняли себя в купальниках.

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