Бен Аффлек раскрыл правду о пикантной сцене в душе: «Никакого протеза я не носил»

Актер Аффлек подтвердил, что был голым во время съемок сцены из «Исчезнувшей»

Актер Бен Аффлек признался в интервью Variety, что не использовал накладку в сцене в душе с Розамунд Пайк в фильме «Исчезнувшая».

«Никакого протеза я не носил. За всю карьеру я надевал его только однажды — в фильме «Hollywoodland». Это был нос», — уверил актер.

Зрители годами гадали, что именно было показано на экране: использовал ли актер интимную накладку или воспользовался помощью дублера для большей эффектности сцены, где предстал полностью обнаженным.

Сам Аффлек еще в 2014 году, получая награду на Hollywood Film Awards, пошутил относительно съемок сцены: «Если у тебя будет только один шанс показать Америке свое хозяйство, лучше, чтобы было холодно».

Он также признавался, что у него были договоренности с режиссером Дэвидом Финчером, который уверял, что на экране не будут видны его гениталии. При этом Аффлек отмечал, что восхищается Финчером и был готов ради работы с ним практически на все: «Я был готов сделать для него что угодно… даже сняться голым».

Летом сообщалось, что Бен Аффлек и многократный чемпион шоу «Рискуй!» Джейми Динг выиграли $1 млн в программе «Кто хочет стать миллионером?» на ABC.

Ранее Дуглас рассказал про сыпь у Стоун после интимной сцены в «Основном инстинкте».