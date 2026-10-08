Пластический хирург оценила внешность Аллы Пугачевой

Пластический хирург Ирина Василенко в беседе с NEWS.ru предположила, что Алла Пугачева могла перенести ряд эстетических операций.

По мнению эксперта, артистка могла сделать блефаропластику, фейслифтинг, а также эндоскопический лифтинг верхней и средней зоны лица. Однако, как отметила Василенко, только по фотографиям точную картину не восстановить.

«Обращают на себя внимание четкий овал и подтянутая средняя треть лица. При этом сохраняются индивидуальные черты, нет впечатления чрезмерного натяжения или избыточного объема», — сказала врач.

Василенко подчеркнула, что кожа Пугачевой выглядит ухоженной на фотографиях, однако это может быть связано не только с постоянным косметологическим уходом, но и с особенностями освещения, макияжем и обработкой фото.

В целом, как заключила Василенко, образ Пугачевой выглядит гармонично: если коррекция и проводилась, она лишь деликатно подчеркивает естественную красоту.

Недавно директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова рассказала «Газете.Ru», что певица хорошо чувствует себя на фоне новостей о травме руки. По признанию представителя артистки, ей неизвестно, как именно она повредила конечность. Чупракова поделилась, что разговаривала с Пугачевой 7 октября, но певица не говорила о проблемах со здоровьем.

Ранее пластический хирург объяснила, какие операции могла сделать Селена Гомес.