На Клаву Коку подали в суд из-за неуплаты ЖКУ

Суд в Москве зарегистрировал иск к Клаве Коке о взыскании платы за ЖКУ

Суд в Москве зарегистрировал иск к певице Клаве Коке о взыскании платы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Из документов следует, что заявление подала Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК). Иск зарегистрировали в суде в конце лета. Сумма взыскания не уточняется.

В июне в Москве суд взыскал с Клавы Коки долги по коммунальным платежам. Всего в 2025 и 2026 годах на артистку подали три иска — от Мосводоканала, МОЭК и Фонда капитального ремонта многоквартирных домов. В них шла речь о взыскании с исполнительницы платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию.

В августе «Газета.ru» сообщала, что актер Семен Трескунов (признан в РФ иностранным агентом) задолжал более 55 тысяч рублей за ЖКУ в Москве. Речь о его московской квартире, которую он не продал после отъезда из России. Два года назад актер уже гасил долг по ней в размере 10 тысяч рублей.

Ранее с экс-замминистра обороны Иванова взыскали долг по коммунальным платежам.