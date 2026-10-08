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Культура

Пятерых задержали за кражу картин из музея Ренуара

Во Франции задержали банду, ограбившую музей Ренуара в Кань-сюр-Мер
Kiev.Victor/Shutterstock/FOTODOM

Пятерых человек задержали за кражу картин из музея Пьера-Огюста Ренуара в Кань-сюр-Мер. Об этом сообщили французские СМИ со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

По данным некоторых источников, арестовано шесть человек, включая двух подозреваемых в ограблении.

Ограбление произошло утром 8 сентября в музее на вилле, где Пьер-Огюст Ренуар провел последние годы своей жизни. Двое злоумышленников проникли на территорию, проделав отверстие в заборе, после чего разбили окно здания. По словам мэра Кань-сюр-Мер Брайана Массона, группа была «хорошо оснащена и хорошо информирована».

Внутри музея грабители с помощью электрической ножовки срезали крепления с четырех картин. Сработала сигнализация, и оперативно приехал патруль полиции, но воры успели скрыться с двумя картинами — «Портрет мадам Колонна Романо» и «Молодая женщина у колодца». Две другие картины они бросили в саду. Судьба похищенных произведений пока неизвестна.

Городская администрация оценила ущерб от кражи всех четырех картин в €9 млн, не уточняя.

Ранее в Европе пытались ограбить очередной музей. Р

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