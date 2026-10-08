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Культура

Павел Лунгин представил фильм о Петре Мамонове на фестивале в Геленджике

Работа «Четыре жизни Петра Мамонова» была показана в рамках фестиваля «Маяк»
Пресс-служба

Перед показом на кинофестивале «Маяк» режиссер Павел Лунгин описал героя своей новой киноленты так: «Петр Мамонов — удивительная личность, которая преображается буквально на наших глазах. Успешная рок-звезда, талантливый актер, а также проповедник и даже старец — это все он».

В документальном фильме своими воспоминаниями об артисте делятся его близкие и друзья, среди которых — жена Мамонова, а также его коллеги по коллективу «Звуки Му».

Также специальную версию картины под названием «Путь Петра» продемонстрировали жителям Абрау-Дюрсо в местном Доме культуры. Она отличается от основного фильма. Ленту, созданную при поддержке Фонда «Жизнь Абрау-Дюрсо», представил предприниматель и основатель фонда Борис Титов.

«В своей авторской версии фильма мы хотели сконцентрироваться на теме «рождения нового Петра Мамонова»: поиска абсолютной благодати и понимания Бога, ухода от той жизни, которую он вел до этого. Фильм о покаянии и надежде должен найти отклик в сердцах зрителей, напоминая, что путь к свету не всегда прост, но необходим», — рассказал Титов. Он отметил, что это первый опыт участия фонда в создании кино.

Премьера фильма запланирована в Москве на 17 октября. В широкий прокат лента выйдет 22 октября. К весне также планируется выход телевизионной версии, которая будет состоять из 4 серий.

Петр Мамонов — советский и российский музыкант, актер, поэт, режиссер. В последние годы жизни он обрел широкую известность благодаря своим ролям в фильмах «Остров» и «Царь», а также работам в театре. Начинал карьеру как рок-музыкант и лидер группы «Звуки Му». Артиста не стало в июле 2021 года.

Ранее Юра Борисов выступил с трогательной речью на фестивале в Нью-Йорке.

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