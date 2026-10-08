«Пугачева форэво!»: певица Слава раскрыла способ держать тело в тонусе

Певица Слава (Анастасия Сланевская) удивила поклонников необычным челленджем, где она исполняет песню Аллы Пугачевой «Айсберг», стоя в планке.

В кадре Сланевская пропела второй куплет и припев хита Примадонны, совмещая вокальную нагрузку с физической.

«Планка + Пугачева = суперголос и супертонус, то есть = я! Самая скромная артистка! Слава!» — сказала она.

По словам певицы, она специально поет во время упражнений, поскольку так ей удается одновременно поддерживать голос и форму. Знаменитость добавила: «Планка и Пугачева форэво!!!».

Поклонники в комментариях восхитились выносливостью Славы и посмеялись над самоиронией звезды. Многие отметили, что удержать планку и чисто спеть строчки «ты уйди с моей дороги» — уже настоящий челлендж.

До этого Сланевская записала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) обращение к поклонникам, в котором попросила вести себя на концертах сдержаннее и не срывать выступления. Артистка напомнила о выходке нетрезвой зрительницы, которая выбежала на сцену в Омске. Сланевская заявила, что в таких ситуациях теряет настрой и концентрацию, а также сбивается со слуха.

Ранее певица Слава трижды забыла слова на концерте. «На трезвую тяжело», – призналась она.