Размер шрифта
Новости Спорт
15 000 ₽
Реклама 18+
ООО «ФОНКОР», ИНН: 7726752148 erid: 2RanymdFVoy
Участие в азартных играх
может привести к возникновению
зависимости от азартных игр
Выйти
Нобелевская премия — 2026
Культура

«Пугачева форэво!»: певица Слава раскрыла способ держать тело в тонусе

Певица Слава пропела «Айсберг» Аллы Пугачевой прямо в планке

Певица Слава (Анастасия Сланевская) удивила поклонников необычным челленджем, где она исполняет песню Аллы Пугачевой «Айсберг», стоя в планке.

В кадре Сланевская пропела второй куплет и припев хита Примадонны, совмещая вокальную нагрузку с физической.

«Планка + Пугачева = суперголос и супертонус, то есть = я! Самая скромная артистка! Слава!» — сказала она.

По словам певицы, она специально поет во время упражнений, поскольку так ей удается одновременно поддерживать голос и форму. Знаменитость добавила: «Планка и Пугачева форэво!!!».

Поклонники в комментариях восхитились выносливостью Славы и посмеялись над самоиронией звезды. Многие отметили, что удержать планку и чисто спеть строчки «ты уйди с моей дороги» — уже настоящий челлендж.

До этого Сланевская записала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) обращение к поклонникам, в котором попросила вести себя на концертах сдержаннее и не срывать выступления. Артистка напомнила о выходке нетрезвой зрительницы, которая выбежала на сцену в Омске. Сланевская заявила, что в таких ситуациях теряет настрой и концентрацию, а также сбивается со слуха.

Ранее певица Слава трижды забыла слова на концерте. «На трезвую тяжело», – призналась она.

Комментарии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!