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Культура

Космос из «Бригады» стал соведущим «Модного приговора»

Актер Дмитрий Дюжев стал новым защитником в телешоу «Модный приговор»
Пресс-служба Первого канала

Заслуженный артист России Дмитрий Дюжев выступит в роли защитника в суде стиля на шоу «Модный приговор», который выйдет 9 октября на Первом канале. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе проекта.

Актер известен широкой аудитории по брутальным ролям Космоса в сериале «Бригада» и Саймона в фильме «Жмурки». Однако, как отмечают создатели «Модного приговора», за амплуа «крутого парня» скрывается элегантный джентльмен.

В команде проекта Дюжев будет работать вместе с Эвелиной Хромченко (в роли обвинителя) и Александром Роговым (модный судья).

В 2023 году Дюжев приехал на церемонию закрытия 45-го ММКФ на самокате и, общаясь с коллегами на красной дорожке, вживую оценивал их образы. Журналисты тогда подметили, что актёр буквально устроил мини-версию «Модного приговора» прямо на дорожке.

«Модный приговор» — это популярное ток-шоу о стиле на Первом канале. В студии разбирают гардероб героя, а затем он вместе с командой стилистов создает новые образы. Программа выходит с 2007 года и вернулась в эфир в 2024 году после небольшого перерыва.

Ранее ведущий «Модного приговора» перечислил главные тренды весны 2027 года.

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