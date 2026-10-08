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Культура

Блогеры‑актеры вынуждены уйти из «Ленкома» после ультиматума руководства

Блогеры-актеры Андреевы уволились из «Ленкома» на фоне ультиматума руководства
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Актеры Игорь и Ясмин Андреевы, популярные не только на сцене, но и в соцсетях, расторгли контракты с театром «Ленком» досрочно. Об этом сообщает Telegram-канал «База».

Проблемы начались еще летом, когда Игорь пришел продлевать контракт, а ему предложили соглашение лишь до декабря. В театре заявили, что художественный руководитель недоволен их блогерской деятельностью. Ясмине предложили аналогичные условия, но сообщить ей об этом хотели уже после декрета.

Пара пыталась получить от руководства четкие объяснения, но внятной причины так и не прозвучало. Ясмине, планировавшей вернуться на сцену в конце сентября, выдвинули условие: за два месяца доказать, что она действительно хочет играть в театре.

Из‑за нестабильной ситуации супруги решили не дожидаться окончания контракта и уволиться раньше. Сейчас они остались без работы, воспитывая новорожденную дочку.

Игорь и Ясмин Андреевы — выпускники ГИТИСа 2020 года. Ясмин присоединилась к труппе «Ленкома» в декабре 2022 года, муж последовал за ней годом позже.

В блоге они показывают театральное закулисье и снимают развлекательные скетчи. Главная рубрика — «Те самые коллеги» — сцены о коллегах, которые флиртуют на работе и корпоративах, несмотря на то что у них есть супруги.

В самом «Ленкоме» комментировать ситуацию для «Базы» отказались.

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