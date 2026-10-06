Майами раскрыл правду об отношениях с Бузовой: «Никогда не было пиар-романов»

Певец Олег Майами в шоу «Быстрые свидания» опроверг предположения о том, что его отношения с Ольгой Бузовой были частью пиар‑кампании.

Роман артистов начался в 2019 году, однако пара не афишировала свой статус. Спустя пять лет новую волну слухов об отношениях звезд спровоцировал их публичный поцелуй в 2024 году на концерте Бузовой. Затем в сети начали предполагать, что у Бузовой и Майами пиар-роман.

«Никогда в жизни у меня не было (пиар‑романов). Никогда в жизни! Я необязательно рассматриваю медийную девушку, вот сейчас в марте у меня были отношения с обычной девушкой», — ответил Майами.

Также певец раскрыл, что испытывал к искренние чувства к блогерше Айзе, у которой на момент их отношений было двое детей. Майами раскрыл, что даже думал о создании семьи с экс-супругой Гуфа.

Кроме того, артист признался, что встречался еще с одной звездой. У нее тоже двое детей, но имя избранницы артист предпочел не раскрывать.

В январе Олег Майами спровоцировал слухи о новом романе. Он показал кадры на отдыхе с незнакомкой. В ролике артист и девушка, держа друг друга за руки, выходят из моря.

По данным Super, возлюбленной Олега Майами оказалась 22-летняя модель Эмилия Шрамко. Девушка обучалась на бюджете в Авиационно-транспортном колледже в Санкт-Петербурге и планировала стать бортпроводницей. Сейчас Шрамко проживает на Бали, где работает моделью в одном из местных агентств.

Ранее Гуф спровоцировал слух о романе с 27-летней девушкой.