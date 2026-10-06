Переписку актера Даниила Воробьева рассмотрят на закрытом суде

Адвокат Маргарита Гаврилова рассказала о начале закрытого уголовного процесса в отношении бывшей жены актера Даниила Воробьева. Представляющую интересы женщины юристку цитирует Super.

Суд по поводу вскрытой переписки начался в Костроме. По словам Гавриловой, весь судебный уголовный процесс над Мариной Смирновой по ходатайству следствия и по решению суда объявлен закрытым процессом, не подлежащим разглашению. На первое заседание, уточнила юрист, актер не явился, его вызвали для дачи показаний 6 ноября 2026 года. Сторона Смирновой заявила ходатайство о допросе свидетелей.

По мнению Гавриловой, закрытый суд сохранит актеру репутацию.

«Мы не можем общественно порицать совершаемые потерпевшим, так называемым, действия, потому что его действия порицаемы именно с моральной точки зрения. Но, как все люди, которые пытаются скрыть от общества правду, и чтобы в будущем это не отразилось на его актерской карьере, я думаю, что в интересах именно его действовало следствие, выходя с инициативой о закрытии процесса», — выразила мнение адвокат.

Гаврилова рассказывала, что изначально Смирнова подала на алименты и определение с собой места жительства дочери от Воробьева. В итоге артист ответил встречным иском о взыскании средств на содержание ребенка. Актер считает, что девочка должна жить с ним.

По словам Гавриловой, в отношении Смирновой по заявлению Воробьева было возбуждено уголовное дело по статьям 137, 138 и 272 УК РФ — «Нарушение неприкосновенности частной жизни», «Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений» и «Неправомерный доступ к компьютерной информации».

Ранее Калашникова пристыдила актеров, которые не платят алименты.