Размер шрифта
Новости Спорт
15 000 ₽
Реклама 18+
ООО «ФОНКОР», ИНН: 7726752148 erid: 2RanymdFVoy
Участие в азартных играх
может привести к возникновению
зависимости от азартных игр
Выйти
Нобелевская премия — 2026
Культура

Переписку актера Даниила Воробьева рассмотрят на закрытом суде

Адвокат Гаврилова: закрытый суд сохранит актеру Воробьеву репутацию
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Адвокат Маргарита Гаврилова рассказала о начале закрытого уголовного процесса в отношении бывшей жены актера Даниила Воробьева. Представляющую интересы женщины юристку цитирует Super.

Суд по поводу вскрытой переписки начался в Костроме. По словам Гавриловой, весь судебный уголовный процесс над Мариной Смирновой по ходатайству следствия и по решению суда объявлен закрытым процессом, не подлежащим разглашению. На первое заседание, уточнила юрист, актер не явился, его вызвали для дачи показаний 6 ноября 2026 года. Сторона Смирновой заявила ходатайство о допросе свидетелей.

По мнению Гавриловой, закрытый суд сохранит актеру репутацию.

«Мы не можем общественно порицать совершаемые потерпевшим, так называемым, действия, потому что его действия порицаемы именно с моральной точки зрения. Но, как все люди, которые пытаются скрыть от общества правду, и чтобы в будущем это не отразилось на его актерской карьере, я думаю, что в интересах именно его действовало следствие, выходя с инициативой о закрытии процесса», — выразила мнение адвокат.

Гаврилова рассказывала, что изначально Смирнова подала на алименты и определение с собой места жительства дочери от Воробьева. В итоге артист ответил встречным иском о взыскании средств на содержание ребенка. Актер считает, что девочка должна жить с ним.

По словам Гавриловой, в отношении Смирновой по заявлению Воробьева было возбуждено уголовное дело по статьям 137, 138 и 272 УК РФ — «Нарушение неприкосновенности частной жизни», «Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений» и «Неправомерный доступ к компьютерной информации».

Ранее Калашникова пристыдила актеров, которые не платят алименты.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!