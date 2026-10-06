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Культура

Сидни Суини готовится принять иудаизм ради продюсера

Актриса Сидни Суини задумалась о переходе в иудаизм из-за романа с продюсером
Global Look Press

Актриса Сидни Суини, известная по роли в сериале «Горничная», рассматривает возможность перехода в иудаизм в свете своего романа с продюсером Скутером Брауном. Об этом сообщает Page Six.

По данным источника, пара уже обсуждает планы на будущее, включая создание семьи и рождение детей. В связи с этим Суини начала изучать процесс обращения в иудаизм.

Актриса встретилась с двумя раввинами, чтобы больше узнать о процедуре, которая может занять от одного до четырех лет. Этот процесс включает тщательное изучение религии и назначение поддерживающего раввина.

Page Six отмечает, что Скутер Браун планирует сделать Суини предложение в ближайшие шесть месяцев. Он видит в ней современную Мэрилин Монро, которая тоже приняла иудаизм после брака с драматургом Артуром Миллером.

В конце августа Суини выложила фото, где стояла вместе с возлюбленным Скутером Брауном в костюмах. Актриса позировала в образе Чудо-женщины с глубоким декольте и головном уборе. Артистка предстала с уложенными распущенными волосами и макияжем в розовых тонах. Браун снялся в темно-синем костюме Супермена.

Ранее звезду «Эйфории» в бикини засняли на яхте с бойфрендом.

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