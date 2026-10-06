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Культура

Чехия отказалась от Евровидения-2027 из-за нехватки средств

Чешский вещатель ČT заявил об отказе участвовать в «Евровидении-2027»
Armando Franca/AP

Чешский телеканал ČT решил не участвовать в международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2027». Об этом сообщает eurovisionworld.com.

Телеканал объяснил свое решение финансовыми затратами. В 2027 году ČT планирует сократить расходы на 350 млн чешских крон, что составляет около €14,3 млн. И поскольку бюджет ČT пересматривается, участие в «Евровидении-2027» оказалось невозможным.

Кроме того, ČT не планирует покупать лицензию на трансляцию мероприятия. Однако чешские зрители смогут смотреть официальную онлайн-трансляцию на YouTube-канале конкурса.

Европейский вещательный союз (EBU) выразил сожаление по поводу отказа Чехии. Однако там отметили, что многие вещатели сталкиваются с финансовыми трудностями и вынуждены принимать сложные решения.

Чехия участвовала в конкурсе четырнадцать раз. После трех лет неудачных выступлений (2007–2009) страна не участвовала пять лет. В 2015 году Чехия вернулась и с тех пор продолжала выступать.

В 2016 году страна впервые вышла в гранд-финал, а лучший результат был достигнут в 2018 году, когда представитель Чехии Миколас Йозеф занял шестое место.

Ранее сообщалось, что Нидерланды участвуют в «Евровидении» несмотря на скандал вокруг Израиля.

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