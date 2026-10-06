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Культура

Звезда «Госпиталя МЭШ» о симптомах болезни Паркинсона: «Швырнул в жену подушкой»

Актер Алан Алда начал активно двигаться во сне из-за болезни Паркинсона
Monica Almeida/Reuters

Звезда сериала «Чертова служба в госпитале МЭШ» Алан Алда рассказал о необычном первом симптоме болезни Паркинсона. О своем здоровье 90-летний артист поговорил с CBS.

По словам Алды, у него не было ни тремора, ни подергиваний, ни проблем с голосом — более известных симптомов заболевания. Однако артист начал двигаться во сне, повторяя движения из сновидений.

Однажды актеру приснилось, что кто-то на него напал.

«Я поднял мешок с картошкой и бросил в этого человека. А на самом деле швырнул подушку в Арлин, мою жену», — признался он.

Такое поведение связано с расстройством в фазе быстрого сна, при котором люди могут физически разыгрывать свои сны. Сейчас врачи изучают, может ли этот признак помочь в ранней диагностике болезни Паркинсона..

Накануне были раскрыты причины внезапного ухудшения памяти в молодом возрасте.

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