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Культура

22-летняя «королева родео» не выжила после удара молнии в Бразилии

В Бразилии не стало 22-летней королевы родео Аны Феррейры после удара молнии
Соцсети

Модели Аны Беатрис Араужо Феррейры, известной как «королева родео», не стало от удара молнии в Бразилии. Об этом сообщает CNN Brasil.

3 октября 22-летняя Ана Беатрис находилась во дворе дома вместе с племянницей. Семья готовилась к обеду. Внезапно девушку поразил разряд молнии.

«Все произошло очень быстро, день был облачным с легким дождем», — вспомнил брат Аны Сезар Аугусто.

Бразильянку доставили в больницу живой, но травмы оказались не совместимы с жизнью.

«Ана была одной из лучших людей, которых я знал. Не случайно, что это произошло, когда она заботилась о племяннице — делала то, что любила, и проявляла свою любовь через простые вещи», — добавил брат.

Ана Беатрис Араужо Феррейра училась на физиотерапевта в Университете Унопар, совмещая учебу с заботой о семье и пятилетнем сыне Луисе Энрике. Она получила титул «королева родео» на выставке ExpoAlmas в городе Алмас, штат Токантинс.

Прощание прошло утром 6 октября. У Анны остались пятилетний сын, отец, мать и шесть братьев и сестер.

Ранее стали известны подробности о пропавших моряках с судна «Триумф».

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