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Культура

Умер известный фотограф Борис Кавашкин

Фотограф Борис Кавашкин скончался на 82-м году жизни
Алексей Колчин/ТАСС

Фотограф Борис Кавашкин скончался в 81 год. Об этом «Ленте.ру» сообщил его сын Антон Кавашкин.

Причина смерти не уточняется.

Борис Кавашкин родился 25 октября 1944 года в Москве. Он с детства увлекался фотографиями, а в 1967-м стал заниматься этим профессионально. Он стал работать фотокорреспондентом-стажером в ТАСС. Некоторое время он служил в агентстве печати «Новости», но позже вернулся в ТАСС, где трудился 40 лет.

Кавашкин запечатлел множество знаковых событий в истории страны — боевые действия в Афганистане, стройку БАМа, события перед распадом СССР в 1991-м, штурм Белого дома в 1993 году, лесные пожары в Подмосковье в 2010-м. Фотограф больше всего любил снимать Москву.

4 октября также стало известно о смерти народного художника России Шалва Бедоева.

По информации Telegram-канала Mash, тело обнаружили сотрудники Союза художников. По предварительным данным, оно пролежало в мастерской на Тверской-Ямской около месяца. Художнику было 85 лет.

Ранее стало известно подробности смерти Кашпировского.

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