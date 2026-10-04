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Культура

Жена Смолова отказалась от сотрудничества с мужчинами

Жена Федора Смолова Карина Истомина перестала работать с мужчинами
diamond_april/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Жена бывшего нападающего сборной России Федора Смолова, блогерша Карина Истомина, рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что отказалась от работы с мужчинами.

Истомина объяснила, что при выборе мастера, к примеру фитнес-тренера или врача, она отдает предпочтение женщинам. Так блогерша чувствует себя комфортнее и безопаснее.

Истомина также отказалась от услуг мужчин-стилистов и визажистов. У нее есть одно исключение — это парикмахер, с которым блогерша работает уже много лет.

«Есть у меня предубеждение, с которым я с возрастом решила не спорить. Я не хочу работать со стилистами и визажистами-мужчинами, потому что считаю, что красоту женщины лучше увидит другая женщина. Я хочу быть красивой женщиной. Красивой, уверенной, сильной. Мне кажется, что именно такие качества может считать другая женщина. Потому что у каждой женщины есть этот универсальный женский опыт, и никакой мужчина никогда женщину не поймет», — поделилась знаменитость.

По словам Истоминой, в ее команде в основном работают только женщины.

«Мы пробовали работать с мужчинами, но как-то не получалось, они все время отваливались. А вы знаете, на каких? На тяжелых моментах, когда нужно было очень много работать», — подчеркнула жена спортсмена.

Как отметила Истомина, при приеме на работу она в первую очередь смотрит на квалификацию человека. Если у нее есть два одинаковых по профессиональным качествам кандидата, но разных полов, знаменитость предпочтет взять женщину.

Ранее жена Смолова высказала скептицизм по поводу свадьбы Роналду.

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