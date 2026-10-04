Zivert рассказала о проблемах со здоровьем

Певица Zivert призналась, что у нее все еще есть проблемы со спиной

Певица Zivert (настоящее имя — Юлия Зиверт) призналась в беседе с «КП-Петербург», что до сих пор испытывает проблемы со спиной.

Зиверт объяснила, что выработала комплекс упражнений, помогающий ей справляться с болями в спине.

«Просто я за эти годы выработала определенные методики, которые, если я регулярно повторяю, я держусь. Я могу танцевать, заниматься, репетировать, у меня ничего не болит», — поделилась знаменитость.

Зиверт отметила, что новые привычки помогают ей чувствовать себя здоровой. Она не нарушает новую рутину, чтобы не сталкиваться с болями снова.

21 февраля 2024 года Zivert объявила об отмене концертов на полгода из-за болезни. 33-летняя певица заявила, что проблемы со здоровьем преследуют ее уже полтора года, но в последнее время стали прогрессировать. Zivert призналась, что до последнего времени пыталась игнорировать боль, концентрируясь на работе и заглушая ее обезболивающими. В сентябре певица вернулась на сцену.

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