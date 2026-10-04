Названы дата и место прощания с Кашпировским

Прощание с психотерапевтом Анатолием Кашпировским пройдет 8 октября. Об этом сообщил ТАСС его племянник Юрий Мамаев.
Церемония пройдет на Троекуровском кладбище. Там же психотерапевта похоронят.
3 октября Кашпировский умер на 88-м году жизни. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. У мужчины был рак желудка с метастазами во все органы, включая легкие и мозг.
Юрий Мамаев рассказывал, что у покойного не было острой сердечной недостаточности, а онкологическое заболевание у него диагностировали 1,5 года назад.
По словам Мамаева, у Кашпировского возникла полиорганная недостаточность: пораженные раком органы перестали работать.
3 октября Кашпировский умер на 88-м году жизни. Он стал известен после выхода передачи «Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского», в ходе которых доктор якобы удаленно лечил телезрителей. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».
Ранее сообщалось, что Кашпировский просил кремировать его после смерти.