Названы дата и место прощания с Кашпировским

Прощание с психотерапевтом Анатолием Кашпировским пройдет 8 октября. Об этом сообщил ТАСС его племянник Юрий Мамаев.

Церемония пройдет на Троекуровском кладбище. Там же психотерапевта похоронят.

3 октября Кашпировский умер на 88-м году жизни. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. У мужчины был рак желудка с метастазами во все органы, включая легкие и мозг.

Юрий Мамаев рассказывал, что у покойного не было острой сердечной недостаточности, а онкологическое заболевание у него диагностировали 1,5 года назад.

По словам Мамаева, у Кашпировского возникла полиорганная недостаточность: пораженные раком органы перестали работать.

3 октября Кашпировский умер на 88-м году жизни. Он стал известен после выхода передачи «Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского», в ходе которых доктор якобы удаленно лечил телезрителей. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Кашпировский просил кремировать его после смерти.