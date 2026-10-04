Элджей набил на спину герб Новосибирска

Певец Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк) сделал татуировку родного города Новосибирска. Об этом он сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Узенюк продемонстрировал изображение с гербом на спине. Он решил сделать тату перед предстоящим концертом.

«Концерт в Новосибирске для меня особенный. Мой город, мои люди. Я дома. Счастлив, что могу вернуться именно так. Огромная команда съезжается в наш город со всей страны. Фуры с техникой и мерчем уже в пути. На арене будет специальная зона, где каждый из вас сможет попасть в фильм», — поделился рэпер.

В ноябре 2025-го Элджей ликвидировал свой бизнес безалкогольных напитков в России из-за финансовых потерь.

По данным Telegram-канала SHOT, ООО «Итэн дрим», зарегистрированное в 2021 году, выпускало безалкогольные напитки и кондитерские изделия, включая булочки. Однако за время существования проект так и не вышел на устойчивую прибыль: совокупные убытки достигли 101 тыс. рублей.

Ранее компания экстрасенса Олега Шепа решила зарегистрировать товарный знак для продажи парфюмерии и одежды.